Россия нанесла ракетный удар по объекту под Никополем — глава военной администрации 29 марта, 08:42 Цей матеріал також доступний українською В военной администрации заявили, что жертв в результате удара под Никополем нет (Фото:Информатор Никополь)

Россия нанесла ракетный удар под Никополем Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава военной администрации района Евгений Евтушенко.

«Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет», — написал он в своем Facebook.

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Евтушенко призвал жителей региона находиться в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги.

В прошлый раз оккупанты атаковали территорию в районе Никополя 16 марта, люди не пострадали.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

