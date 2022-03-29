Россия нанесла ракетный удар по объекту под Никополем — глава военной администрации

29 марта, 08:42
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В военной администрации заявили, что жертв в результате удара под Никополем нет (Фото:Информатор Никополь)

В военной администрации заявили, что жертв в результате удара под Никополем нет (Фото:Информатор Никополь)

Россия нанесла ракетный удар под Никополем Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава военной администрации района Евгений Евтушенко.

«Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет», — написал он в своем Facebook.

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Евтушенко призвал жителей региона находиться в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1110417349809402&id=100025234411163

В прошлый раз оккупанты атаковали территорию в районе Никополя 16 марта, люди не пострадали.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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