В США заявили, что Россия начинает отводить часть войск от Киева 29 марта, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американская разведка зафиксировала, что Россия начала отводить часть своих войск от Киева.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Кроме того, Россия начала выводить часть сил, включая российские батальонные тактические группы. ( БТГ), покидая близлежащие районы вокруг украинской столицы. В настоящее время русские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке.

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Официальные лица США также отмечают, что РФ прикроет их отступление от воздушных и артиллерийских бомбардировок столицы. В то же время в США предупреждают, что Россия «всегда может снова развернуться, если разрешат боевые условия».

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С точки зрения США, это не краткосрочная корректировка для перегруппировки, а долгосрочный шаг, поскольку Россия столкнулась с неспособностью продвигаться на севере.

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