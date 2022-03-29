В Николаеве РФ нанесла удар по зданию ОГА. Под завалами оказались около 10 человек
Центральная секция здания ОГА обрушилась с первого по девятый этаж (Фото:Виталий Ким)
Во вторник, 29 марта, российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Об этом сообщил руководитель области Виталий Ким.
«Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем восемь гражданских и троих военных», — написал он у себя в Facebook.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания снаряда в девятиэтажное здание ОГА произошло разрушение его центральной секции с первого по последний этаж.
«Из-под завалов освобождены девять пострадавших и переданы медикам», — отметили в ГСЧС.