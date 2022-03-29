Почти 10 км до границы Украины. В Белгородской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов, есть раненые солдаты 29 марта, 22:28 Цей матеріал також доступний українською Взрыв в Белгородской области (Фото:Жест Белгород / Telegram)

Во вторник поздно вечером, 29 марта, в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре военнослужащих РФ.

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Обновлено в 22:40. Как сообщает РИА-Новости, причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.



Сперва о том, что в районе Белгорода был слышен мощный взрыв сообщили местные Telegram-каналы.

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Однако российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди жителей нет. По его словам, разрушений на территории поселка нет.

О причинах инцидента он пообещал рассказать позже.

При этом российское пропагандистское агентство ТАСС сообщает, что в результате попадания снаряда пострадали четверо российских военнослужащих.

Украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию от российских пропагандистов, отметил, что 19-я ракетная бригада нанесла удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское (до Красного Октября около 400 м) под Белгородом.

«Из этих складов Россия снабжает боеприпасами для убийства украинцев. ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России. Вот такой формат переговоров Украина поддерживает единогласно. Украинцы уведут российскую армию прямо в ад», — сообщил Бутусов.

Украинская сторона официально не комменитровала эту ситуацию.

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