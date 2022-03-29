Шойгу угрожает реакцией на поставки в Украину самолетов и систем ПВО странами НАТО 29 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Шойгу заявил, что Россия отслеживает заявления стран НАТО (Фото:Минобороны РФ)

Министр обороны России Сергей Шойгу угрожает «адекватно отреагировать» на поставки в Украину самолетов и систем ПВО странами НАТО.

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Об этом он сказал на селекторном совещании, пишут РИА Новости.

По словам министра обороны страны-агрессора, Россия отслеживает заявления лидеров стран НАТО о таких поставках.

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«В случае реализации этих планов адекватно отреагируют», — говорится в сообщении.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Выступая перед членами Конгресса США, он призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

26 марта Зеленский обратился к странам Альянса с призывом ускорить передачу Украине военной техники и вооружения, необходимого для войны с оккупантами из России. Пока таких поставок нет.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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