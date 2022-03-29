Ситуация в Ирпене: ночью снова был обстрел, город продолжают зачищать — советник главы МВД
Украинские военные продолжают зачистку Ирпеня от оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские военные закрепляются в освобожденном городе Ирпень Киевской области, хотя ночью там снова произошел обстрел.
Война России против Украины — последние новости
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
«Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия», — отметил он.
Денисенко добавил, что в городе продолжается зачистка от российских оккупантов.
Накануне украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.