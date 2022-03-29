Ситуация в Ирпене: ночью снова был обстрел, город продолжают зачищать — советник главы МВД

29 марта, 10:02
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Украинские военные продолжают зачистку Ирпеня от оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные продолжают зачистку Ирпеня от оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные закрепляются в освобожденном городе Ирпень Киевской области, хотя ночью там снова произошел обстрел.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия», — отметил он.

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Денисенко добавил, что в городе продолжается зачистка от российских оккупантов.

Накануне украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Ирпень Война России против Украины

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