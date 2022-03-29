Арахамия назвал условия для проведения референдума по поводу изменений в Конституцию и условий мира с РФ 29 марта, 15:38 Цей матеріал також доступний українською В Стамбуле состоялись переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS)

После переговоров с РФ в Стамбуле член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что референдум в Украине о возможных изменениях в Конституцию и условиях мира возможен только после прекращения боевых действий.

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В ходе брифинга он напомнил, что проведение референдума в условиях военного положения невозможно.

«В социальных сетях начали предварительные вбросы делать — какой-то референдум через Дию. У нас есть закон об общенациональном референдуме, он принят в Верховной Раде, он не может ни в условиях военного положения работать, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир, не должно быть никакой агрессии, только после этого можно запускать такие процессы. Это очень важно», — сказал Арахамия.

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По итогам первого раунда переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

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Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

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