Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти сегодня вечером — ОПУ

29 марта, 15:45
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С 29 марта переговоры украинской и российской делегаций проходят в Турции (Фото:ОПУ)

С 29 марта переговоры украинской и российской делегаций проходят в Турции (Фото:ОПУ)

Новый раунд переговоров Украины и России о прекращении полномасштабного вторжения РФ может пройти вечером во вторник, 29 марта.

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Об этом НВ сообщили в Офисе президента Украины.

«Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти сегодня вечером», — отметили там.

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Другие детали не сообщаются.

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29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России.

По их итогам Украина предложила свои условия гарантий безопасности. Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Переговоры Стамбул Офис президента Украины Война России против Украины

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