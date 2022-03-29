Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти сегодня вечером — ОПУ 29 марта, 15:45 Цей матеріал також доступний українською С 29 марта переговоры украинской и российской делегаций проходят в Турции (Фото:ОПУ)

Новый раунд переговоров Украины и России о прекращении полномасштабного вторжения РФ может пройти вечером во вторник, 29 марта.

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Об этом НВ сообщили в Офисе президента Украины.

«Новый раунд переговоров Украины и РФ может пройти сегодня вечером», — отметили там.

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Другие детали не сообщаются.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России.

По их итогам Украина предложила свои условия гарантий безопасности. Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя





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