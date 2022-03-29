Вызвали огонь на себя. Десантники остановили колонну техники оккупантов, которая шла на Николаев

29 марта, 12:14
Цей матеріал також доступний українською
Всего были уничтожены три грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2 (Фото:Генштаб)

Всего были уничтожены три грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2 (Фото:Генштаб)

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШУ ВСУ остановили колонну вражеской техники, которая направлялась в сторону Николаева.

Война России против Украины — последние новости

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что военнослужащие Денис Ф. и Станислав Т. во время разведки неподалеку от Николаева вовремя обнаружили колонну российских оккупантов, которая двигалась в направлении областного центра. Они навели на нее огонь приданого артиллерийского подразделения.

Видео дня

Опасность для военных в этой ситуации заключалась в том, что им пришлось вызывать огонь на себя, но это их не остановило.

В результате были уничтожены три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевая машина десанта БМД-2.

Слушайте подкаст на эту тему

Понеся значительные потери в своей военной технике и личном составе, противник остановил движение колонны в направлении Николаева и был вынужден отступить.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/340279581479370
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Десантники Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ