Вызвали огонь на себя. Десантники остановили колонну техники оккупантов, которая шла на Николаев 29 марта, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Всего были уничтожены три грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2 (Фото:Генштаб)

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШУ ВСУ остановили колонну вражеской техники, которая направлялась в сторону Николаева.



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Командование десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что военнослужащие Денис Ф. и Станислав Т. во время разведки неподалеку от Николаева вовремя обнаружили колонну российских оккупантов, которая двигалась в направлении областного центра. Они навели на нее огонь приданого артиллерийского подразделения.

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Опасность для военных в этой ситуации заключалась в том, что им пришлось вызывать огонь на себя, но это их не остановило.

В результате были уничтожены три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевая машина десанта БМД-2.

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Понеся значительные потери в своей военной технике и личном составе, противник остановил движение колонны в направлении Николаева и был вынужден отступить.