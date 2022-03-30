Премьер Словении призвал ЕС и НАТО вернуть послов в Киев

30 марта, 00:00
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Премьер-министр Словении Янез Янша (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Премьер-министр Словении Янез Янша (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.

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Так он отреагировал на переговоры Украины и России в Стамбуле. Заявленный Россией отвод войск на Киевском и Черниговском направлениях Янша видит предпосылкой для возобновления работы западных посольств в Киеве.

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«Сейчас страны-члены ЕС и НАТО должны наконец-то отправить своих дипломатов обратно в Киев. Даже Россия уже фактически не против», — сказал глава правительства.

21 марта Янши сообщил, что словенская дипмиссия скоро вернется в Киев.

Ранее ряд западных посольств перенес свои дипломатические миссии во Львов. Работники других уехали из Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз НАТО Российская агрессия Посол Словения Война России против Украины

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