Премьер Словении призвал ЕС и НАТО вернуть послов в Киев
Премьер-министр Словении Янез Янша (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)
Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.
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Так он отреагировал на переговоры Украины и России в Стамбуле. Заявленный Россией отвод войск на Киевском и Черниговском направлениях Янша видит предпосылкой для возобновления работы западных посольств в Киеве.
«Сейчас страны-члены ЕС и НАТО должны наконец-то отправить своих дипломатов обратно в Киев. Даже Россия уже фактически не против», — сказал глава правительства.
21 марта Янши сообщил, что словенская дипмиссия скоро вернется в Киев.
Ранее ряд западных посольств перенес свои дипломатические миссии во Львов. Работники других уехали из Украины.
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