15 лет переговоров о Крыме и гарантии безопасности «жестче, чем в НАТО». Что Украина и РФ обсудили в Стамбуле
Член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк общается с журналистами в Стамбуле (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)
Украина и Россия завершили очередной раунд мирных переговоров в Стамбуле. На данный момент эта встреча делегаций стала самой продуктивной из всех. По крайней мере, стали известны возможные параметры будущего договора о безопасности Украины.
Об итогах переговоров 29 марта рассказали члены украинской делегации: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия.
На основе их заявлений НВ рассказывает, что сейчас известно о том, каким может быть будущий международный договор о гарантиях безопасности Украины. Подчеркнем, что окончательных договоренностей пока нет, и мы можем судить лишь о возможных перспективах.
Как предположительно будут действовать гарантии безопасности Украины?
Соответствующий договор должен будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО. Но механизм ее активации, по словам Арахамии, будет «жестче»: если Альянс может проводить консультации сколько угодно времени, то страны-гаранты безопасности Украины должны будут в течение максимум трех дней представить военную помощь.
Как именно будут гарантировать безопасность Украины?
В случае нападения на Украину страны-гаранты будут обязаны:
- направить в Украину вооруженные силы,
- предоставить оружие,
- установить бесполетную зону.
Гарантии безопасности активируются в случае обострение на оккупированных территориях Украины?
Международные гарантии безопасности не будут работать для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым. Арахамия говорит, что это временно, но не уточняет, конкретный временной промежуток.
Как тогда быть с Крымом и Донбассом?
Украине и РФ предлагается 15 лет проводить двусторонние переговоры о Крыме и Севастополе. В течение этого срока страны не должны использовать вооруженные силы для решения «крымского вопроса». Это должно быть зафиксировано в отдельном пункте договора о гарантиях безопасности. С этой инициативой выступила Украина.
Пока непонятно, как именно это будет работать. По словам Подоляка, относительно Крыма «зафиксировано стремление» стран к таким переговорам.
Вопрос относительно территорий оккупированной части Донбасса (ОРДЛО) будет обсуждаться в рамках переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Кто будет теми самыми странами-гарантами?
Точного списка пока нет. Среди гарантов своей безопасности Украина видит в первую очередь страны Совета безопасности ООН, в частности:
- Великобританию
- Китай,
- США,
- Францию,
- Турцию,
- Германию,
- Канаду,
- Италию,
- Польшу,
- Израиль.
Это необходимый минимум, то есть список может быть расширен. Для этого Украина предлагаем сделать свободное присоединение к договору — если другие страны захотят также присоединиться, им будет предоставлено такое право.
Кто-то из этих стран уже заинтересовался?
Пока неизвестно. Известно пока лишь то, что Украина уже проводит официальные переговоры со «многими» потенциальными странами-гарантами и видит «реальную заинтересованность». Некоторые из них дали предварительное согласие, теперь Киев ждет официальных сообщений.
Как скоро договор вступит в силу?
Похоже, до этого еще очень долго. Договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме. Граждане Украины выскажут свою позицию относительно того, как именно должен работать этот договор. После этого договор должны будут ратифицировать парламенты стран-гарантов и парламент Украины.
Конкретные даты всех этапов по понятным причинам сейчас не могут неизвестны.
Что еще будут должны страны-гаранты?
В договоре также будет прописано, что все страны-гаранты должны не только не возражать вступлению Украины в Европейский Союз, но и должны поддерживать этот процесс.
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