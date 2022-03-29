15 лет переговоров о Крыме и гарантии безопасности «жестче, чем в НАТО». Что Украина и РФ обсудили в Стамбуле 29 марта, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк общается с журналистами в Стамбуле (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Украина и Россия завершили очередной раунд мирных переговоров в Стамбуле. На данный момент эта встреча делегаций стала самой продуктивной из всех. По крайней мере, стали известны возможные параметры будущего договора о безопасности Украины.

Об итогах переговоров 29 марта рассказали члены украинской делегации: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия.

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На основе их заявлений НВ рассказывает, что сейчас известно о том, каким может быть будущий международный договор о гарантиях безопасности Украины. Подчеркнем, что окончательных договоренностей пока нет, и мы можем судить лишь о возможных перспективах.

Как предположительно будут действовать гарантии безопасности Украины?

Соответствующий договор должен будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО. Но механизм ее активации, по словам Арахамии, будет «жестче»: если Альянс может проводить консультации сколько угодно времени, то страны-гаранты безопасности Украины должны будут в течение максимум трех дней представить военную помощь.

Как именно будут гарантировать безопасность Украины?

В случае нападения на Украину страны-гаранты будут обязаны:

направить в Украину вооруженные силы,

предоставить оружие,

установить бесполетную зону.

Гарантии безопасности активируются в случае обострение на оккупированных территориях Украины?

Международные гарантии безопасности не будут работать для временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым. Арахамия говорит, что это временно, но не уточняет, конкретный временной промежуток.

Как тогда быть с Крымом и Донбассом?

Украине и РФ предлагается 15 лет проводить двусторонние переговоры о Крыме и Севастополе. В течение этого срока страны не должны использовать вооруженные силы для решения «крымского вопроса». Это должно быть зафиксировано в отдельном пункте договора о гарантиях безопасности. С этой инициативой выступила Украина.

Пока непонятно, как именно это будет работать. По словам Подоляка, относительно Крыма «зафиксировано стремление» стран к таким переговорам.

Вопрос относительно территорий оккупированной части Донбасса (ОРДЛО) будет обсуждаться в рамках переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Члены украинской делегации на переговорах с РФ: народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия, глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

Кто будет теми самыми странами-гарантами?

Точного списка пока нет. Среди гарантов своей безопасности Украина видит в первую очередь страны Совета безопасности ООН, в частности:

Великобританию

Китай,

США,

Францию,

Турцию,

Германию,

Канаду,

Италию,

Польшу,

Израиль.

Это необходимый минимум, то есть список может быть расширен. Для этого Украина предлагаем сделать свободное присоединение к договору — если другие страны захотят также присоединиться, им будет предоставлено такое право.

Кто-то из этих стран уже заинтересовался?

Пока неизвестно. Известно пока лишь то, что Украина уже проводит официальные переговоры со «многими» потенциальными странами-гарантами и видит «реальную заинтересованность». Некоторые из них дали предварительное согласие, теперь Киев ждет официальных сообщений.

Как скоро договор вступит в силу?

Похоже, до этого еще очень долго. Договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме. Граждане Украины выскажут свою позицию относительно того, как именно должен работать этот договор. После этого договор должны будут ратифицировать парламенты стран-гарантов и парламент Украины.

Конкретные даты всех этапов по понятным причинам сейчас не могут неизвестны.

Что еще будут должны страны-гаранты?

В договоре также будет прописано, что все страны-гаранты должны не только не возражать вступлению Украины в Европейский Союз, но и должны поддерживать этот процесс.

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