«Ничего из этого не вышло». Кулеба прокомментировал слова Путина «я их уничтожу»

29 марта, 07:08
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Украина имеет свои планы — Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украина имеет свои планы — Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о приписываемых The Times словах российского диктатора Владимира Путина «Я их уничтожу» после передачи ему записки с условиями мира от президента Украины Владимира Зеленского.

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В эфире украинского телевидения он напомнил, что кремлевский правитель собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины, сообщает УНИАН.

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«Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: „Я их очень быстро добью“. А ничего из этого не вышло…», — отметил Кулеба.

По его словам, Путин может строить какие-то планы, но у Украины свои планы, и это планы на победу и на освобождение своих территорий.

По информации The Times, российский диктатор не идет на мирное урегулирование ситуации, так как его сдерживает ярость от неудач на войне в Украине и ненависть к Зеленскому.

Также Кулеба заявил, что на переговорах с РФ в Стамбуле 29 марта «программа-минимум» — прежде всего гуманитарные вопросы, а «программа-максимум» — прекращение огня и достижение соответствующей устойчивой договоренности.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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