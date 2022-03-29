У России нет сил, чтобы взять Чернигов — Арестович 29 марта, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Чернигов после обстрела российскими оккупантами, 20 марта 2022 года (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у российских оккупантов нет сил, чтобы взять Чернигов.

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В интервью BBC News Украина Арестович согласился, что россияне «пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь», но сил для взятия города у них нет:

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«Чернигов действительно в затруднительном положении. Но, во-первых, там сохранились пути снабжения. А во-вторых, гражданские могут уехать. То есть разрушение моста еще не означает разрушение всего.

Чернигов сопротивляется. Там очень умелое наше военное командование, и, думаю, что Чернигов мы удержим, не о чем волноваться. Но ведь они будут поступать так же, как с Мариуполем. Если они не способны победить на поле боя, то террором гражданских".

На вопрос о том, может ли гуманитарная катастрофа в Чернигове продолжаться месяцами, советник главы ОП ответил, что Россия не сможет удержать эту территорию месяцами.

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«Я думаю, что в конце апреля — начале мая все должно постепенно заканчиваться», — добавил он.

Российские оккупанты обстреливают Чернигов с начала полномасштабного вторжения. 26 марта мэр Владислав Атрошенко сообщил, что в городе осталось меньше половины жителей, а сам Чернигов разрушен оккупантами. По его словам, с начала полномасштабной войны в городе погибли до 400 человек.



После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны страны-агрессора заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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