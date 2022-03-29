Обновленные данные Генштаба ВСУ. С начала войны в Украине Россия потеряла уже 17200 своих солдат и более 4000 единиц техники 29 марта, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Украина освобождает свои территории, уничтожая технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 200 своих солдат.

Война России против Украины — последние новости

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:

танков — 597 ед.,

боевых бронированных машин — 1710 ед.,

артиллерийских систем — 303 ед.,

РСЗО — 96 ед.,

средства ПВО — 54 ед.,

самолетов — 127 ед.,

вертолетов — 129 ед.,

автомобильной техники — 1178 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 71 ед.,

спецтехника — 21 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

