Обновленные данные Генштаба ВСУ. С начала войны в Украине Россия потеряла уже 17200 своих солдат и более 4000 единиц техники

29 марта, 09:38
Цей матеріал також доступний українською
Украина освобождает свои территории, уничтожая технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина освобождает свои территории, уничтожая технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 200 своих солдат.

Война России против Украины — последние новости

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:

Читайте также:
Ирпень освобожден от российских оккупантов — мэр
  • танков — 597 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1710 ед.,
  • артиллерийских систем — 303 ед.,
  • РСЗО — 96 ед.,
  • средства ПВО — 54 ед.,
  • самолетов — 127 ед.,
  • вертолетов — 129 ед.,
  • автомобильной техники — 1178 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 71 ед.,
  • спецтехника — 21 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283098780669874

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ