Сегодня в Украине согласовали три гуманитарных коридора в двух областях — Верещук

29 марта, 10:45
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Украина пытается ежедневно эвакуировать мирных жителей з городов, где идут бои (Фото:Luhansk Regional State Administration/Reuters)

Украина пытается ежедневно эвакуировать мирных жителей з городов, где идут бои (Фото:Luhansk Regional State Administration/Reuters)

Во вторник, 29 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Гуманитарные коридоры будут работать в двух областях.

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Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье, люди могут выехать на личных авто. Также из Бердянска будут эвакуировать мариупольцев. Ожидается, что они прибудут в город вечером 29 марта

Запорожская область:

  • из Мариуполя в Запорожье
  • из Энергодара в Запорожье, выезд из города на частном авто
https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1016052062358215/

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Война России против Украины

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