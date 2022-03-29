В Ирпене начнут искать пропавших и эвакуировать раненых — мэр 29 марта, 18:04 Цей матеріал також доступний українською 30 марта в Ирпене начнут искать пропавших (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Ирпеня Владимир Карпюк заявил, что в городе начнут искать пропавших, эвакуировать раненых и вывозить тела для погребения.

Война России против Украины — последние новости



По его словам, уже с 30 марта в Ирпене начнут поиск пропавших, эвакуацию раненых из города, вывоз из Ирпеня для захоронения тел погибших.

Видео дня

«Все заявки по Ирпеню прошу оставлять по единому номеру 0800750525. Вместе с тем очень прошу самостоятельно не ехать для этого в Ирпень! В городе еще небезопасно!», — написал он.

28 марта украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.