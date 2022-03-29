В Ирпене начнут искать пропавших и эвакуировать раненых — мэр

29 марта, 18:04
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30 марта в Ирпене начнут искать пропавших (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

30 марта в Ирпене начнут искать пропавших (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Ирпеня Владимир Карпюк заявил, что в городе начнут искать пропавших, эвакуировать раненых и вывозить тела для погребения.

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По его словам, уже с 30 марта в Ирпене начнут поиск пропавших, эвакуацию раненых из города, вывоз из Ирпеня для захоронения тел погибших.

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«Все заявки по Ирпеню прошу оставлять по единому номеру 0800750525. Вместе с тем очень прошу самостоятельно не ехать для этого в Ирпень! В городе еще небезопасно!», — написал он.

28 марта украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киевская область Ирпень Война России против Украины

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