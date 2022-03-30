Россия блокирует в Черном море более 90 кораблей с продовольствием 30 марта, 04:32 Цей матеріал також доступний українською Торговый корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Первая замгоссекретаря США Венди Шерман заявила на заседании Совбеза ООН, что ВМС российских оккупантов блокируют в Черном море более 90 гражданских судов, которые перевозят продовольствия.



Об этом сообщает Укринформ.

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«Российские ВМС блокируют доступ к украинским портам, чем фактически прерывают экспорт зерна. Согласно отчетам, они не позволяют выйти в Средиземное море примерно 94 суднам, перевозящим продовольствие для мирового рынка», — заявила Шерман.



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Она отметила, что в данный момент в Черное море опасаются заходить торговые суда. Также Шерман рассказала о том, какое продовольствие перевозится по Черному морю.

«Около 30% мирового экспорта пшеницы обычно приходится на Черноморский регион, а также 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Однако россия разбомбила по меньшей мере три гражданских судна, которые перевозили товары из черноморских портов по всему миру, в том числе одно, зафрахтованное агрокомпанией», — заявила Шерман.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что для минирования Черного моря российские оккупанты использовали мины, которые были захвачены в 2014 году в Крыму.

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