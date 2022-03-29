«Никто не должен обманываться». В Пентагоне считают, что Россия отводит войска от Киева, чтобы подготовить новое наступление

29 марта, 22:52
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби предупредил, что, хотя «небольшое количество» российских войск отошло от Киева, Россия все еще может готовить новое наступление. Об этом сообщает СNN.

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«Мы считаем, что это передислокация, а не реальный отвод. И что мы все должны быть готовы к крупным наступлениям на другие районы Украины», — заявил он.

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Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, «нисколько не приближается к большинству», и напомнил, что Россия продолжает наносить авиаудары по украинской столице.

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«Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается отвести все свои силы», — сказал Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Наступление Война в Украине Джон Кирби

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