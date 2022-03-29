У владельца «тесные связи» с Путиным. Великобритания впервые арестовала суперяхту в рамках санкций против России — фото 29 марта, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Суперяхта Phi (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Великобритания арестовала первую яхту в британских водах в рамках санкций против России.

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Об этом сообщает ВВС.

Яхта под названием Phi, стоимостью 38 млн фунтов стерлингов, принадлежит неназванному российскому бизнесмену.

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Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что этот человек в настоящее время не находится под санкциями, но имеет «тесные связи» с Путиным.

13 марта судно Phi длиной 58,5 м было впервые идентифицировано как потенциально принадлежащее России, но его принадлежность «намеренно хорошо скрывается».

Фото: National Crime Agency/Handout via REUTERS

Фото: National Crime Agency/Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

В правительстве заявили, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на Карибских островах Сент-Китс и Невис, но оно ходит под мальтийскими флагами, чтобы скрыть свое происхождение.

Яхты, подозреваемые в связях с российскими олигархами, находятся под следствием в Великобритании.

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