У владельца «тесные связи» с Путиным. Великобритания впервые арестовала суперяхту в рамках санкций против России — фото
Суперяхта Phi (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)
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Об этом сообщает ВВС.
Яхта под названием Phi, стоимостью 38 млн фунтов стерлингов, принадлежит неназванному российскому бизнесмену.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что этот человек в настоящее время не находится под санкциями, но имеет «тесные связи» с Путиным.
13 марта судно Phi длиной 58,5 м было впервые идентифицировано как потенциально принадлежащее России, но его принадлежность «намеренно хорошо скрывается».
В правительстве заявили, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на Карибских островах Сент-Китс и Невис, но оно ходит под мальтийскими флагами, чтобы скрыть свое происхождение.
Яхты, подозреваемые в связях с российскими олигархами, находятся под следствием в Великобритании.
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