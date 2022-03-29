Вопрос ОРДЛО будет обсуждаться в рамках прямых переговоров Зеленского и Путина — Подоляк 29 марта, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Остальные спорные вопросы, по словам Михаила Подоляка уже проговорены (Фото:ОПУ)

Будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей будет обсуждаться в рамках переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом во вторник, 29 марта, во время брифинга по итогам встречи в Турции представителей украинской и российской делегаций сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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«Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и РФ. То есть, все спорные вопросы более-менее уже проговорены, наши предложения сделаны», — пояснил он.

Что касается оккупированного Крыма, то, по словам Подоляка, в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.

«Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее: что Украина и Россия не будут в течение этого времени, срока пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные какие-то силы для того, чтобы решить вопрос Крыма», — отметил представитель ОПУ.

Кроме того, в рамках переговоров украинская сторона настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

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