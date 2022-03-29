Воевал в Сирии: ВСУ ликвидировали российского комбата
При каких именно обстоятельствах ВСУ ликвидировали Сергея Панова, не уточняется (Фото:AFU StratCom)
Военнослужащие ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.
Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Война России против Украины — последние новости
Как уточняется, речь идет о майоре Сергее Панове 1989 года рождения из Оренбургской области.
«Заблудился на „учениях“, но уже правильно вернулся домой», — говорится в сообщении.
Ранее Панов участвовал в войне в Сирии в составе ВС РФ, поддерживающих диктаторский режим Башара Асада.
При каких именно обстоятельствах он был ликвидирован украинскими военными, не уточняется.