Воевал в Сирии: ВСУ ликвидировали российского комбата 29 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською При каких именно обстоятельствах ВСУ ликвидировали Сергея Панова, не уточняется (Фото:AFU StratCom)

Военнослужащие ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Как уточняется, речь идет о майоре Сергее Панове 1989 года рождения из Оренбургской области.

«Заблудился на „учениях“, но уже правильно вернулся домой», — говорится в сообщении.

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Ранее Панов участвовал в войне в Сирии в составе ВС РФ, поддерживающих диктаторский режим Башара Асада.

При каких именно обстоятельствах он был ликвидирован украинскими военными, не уточняется.