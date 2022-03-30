Зеленский отреагировал на заявления минобороны России о «деэскалации» в Киевской и Черниговской областях 30 марта, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления министерства обороны России о «деэскалации» на киевском и черниговском направлениях.

Война России против Украины — последние новости

В новом обращении глава государства поблагодарил украинских защитников и защитниц и подчеркнул, что именно их эффективные действия заставляют противника отступать на этом направлении.



Видео дня

«Уверен, вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Что ж, так можно сказать и о Чернобаевке: якобы российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника — поменьше ездить… Однако не стоит терять бдительность. Ситуация не стала легче, масштаб вызовов не уменьшился. У российской авиации все еще есть значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает совершенно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны.

Поэтому мы не расхолаживаемся, не снижаем наши оборонные усилия. Как на севере нашего государства, так и во всех остальных регионах Украины, куда временно зашли российские войска. Оборона Украины — сейчас задача номер один. А все остальное — производное", — подчеркнул Зеленский.



После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.

В Пентагоне считают, что Россия сейчас передислоцирует войска и нужно быть готовыми к наступлениям на другие регионы Украины.

В Генштабе ВСУ по итогам 29 марта сообщили, что Россия отводит подразделения с территории Киевской и Черниговской областей и, по некоторым признакам, перегруппировывает их, чтобы сосредоточить усилия на восточном направлении. В то же время «отвод войск», вероятно, является ротацией отдельных подразделений, цель которой — ввести в заблуждение военное руководства ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.