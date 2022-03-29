Столько, сколько потребуется. Польша готова продолжать принимать украинских беженцев — заместитель премьера

29 марта, 12:34
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В Польше заявили, что готовы продолжать принимать украинских беженцев (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В Польше заявили, что готовы продолжать принимать украинских беженцев (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

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Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Петр Глинский, передает Politico.

По его словам, главным приоритетом как для его страны, так и для остальных стран западного альянса должна быть помощь Украине в самозащите.

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«У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев», — сказал он.

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Глинский заявил, что за последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев, что больше, чем любая другая европейская страна.

В последнее время количество прибывающих беженцев снизилось, но Варшава готовится к будущим волнам.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беженцы Польша Война России против Украины

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