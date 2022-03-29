Все решения по возможному мирному соглашению между РФ и Украиной будут обсуждаться с обществом — замглавы ОП 29 марта, 21:36 Цей матеріал також доступний українською Переговоры между Украиной и Россией в Беларуси (Фото:Sergei Kholodilin / BelTA / Handout via REUTERS)

Украина озвучила ключевые моменты собственной позиции на переговорах с представителями страны-оккупанта, которые прошли сегодня в Стамбуле.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, Украина требует гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Гарантии должны быть в форме договора, который должен быть подписан и ратифицирован всеми странами-гарантами.

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«Механизм гарантий: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство», — отметил Тимошенко.

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Гарантами украинская сторона видит страны Совбеза ООН, а именно — Британию, Китай, Россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль.

«Если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое право», — добавил он.

Также Тимошенко подчеркнул, что все страны-гаранты не будут возражать и помогать вступлению Украины в ЕС.

«Временно гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО», — подчеркнул замглавы ОП.

Кроме того, Тимошенко заверил, что все предложенные решения должны быть согласованы с украинским обществом.

29 марта Украина и Россия завершили очередной раунд мирных переговоров в Стамбуле. На данный момент эта встреча делегаций стала самой продуктивной из всех. По крайней мере, Киев обозначил возможные параметры будущего договора о безопасности.

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