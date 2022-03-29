«Путин уподобляется антихристу». Интервью с Эпифанием — о нападках на ПЦУ, священниках-изменниках и благословении на убийство оккупантов 29 марта, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний (Фото:Митрополит Эпифаний/Facebook)

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью Радио НВ рассказал, почему диктатор Владимир Путин, уподобляющийся антихристу, борется с ПЦУ, а российская церковь теряет сторонников; сколько изменников, в том числе и корректировщиков огня, среди священников Московского патриархата; а также, почему убийство оккупантов не является грехом.



Публикуем сокращенную и отредактированную версию разговора Алексея Тарасова и митрополита Епифания. Полную версию интервью можно услышать на платформе НВ Подкасты и официальном YouTube-канале радиостанции.

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— Какие угрозы вы получали за время войны? Как вы можете оценить уровень угрозы для ПЦУ и для вас лично?

— Для Путина, для Российской Федерации украинская церковь играет важную роль, особенно та часть, которая называет себя Украинской православной церковью, но на самом деле является неотъемлемой частью Русской православной церкви. После 2018 года, когда в Украине объединились три ветви украинского православия в единственную признанную автокефальную православную церковь, это стало приносить определенную угрозу существованию в Украине Русской православной церкви.

Согласно последним социологическим опросам, проводимым уже на протяжении 20 лет Центр Разумкова, четко было видно, что большинство украинского населения поддерживает Православную церковь Украины. Даже на востоке Украины (на Донбассе, Харьковщине) растет количество сторонников ПЦУ. Поэтому, как мы слышали из речей Путина, якобы в Украине их церковь терпит гонения, но на самом деле этого не было и нет.

Общины, если желали, свободно и добровольно приобщались к украинской церкви начиная с 2019 года. Сейчас мы видим, что этот процесс также набирает обороты.

Так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата является определенным форпостом России и Путина в Украине. Они боролись с нами на протяжении последних трех десятилетий, а за последние три года мы особенно ощущали на себе это безумное давление со стороны и русской церкви, и со стороны РФ. Они пытались разделить нас и внутри Украины. Они делали все для того, чтобы нас не признавали и другие поместные православные церкви.

У меня была информация о том, что я являюсь целью и мишенью. В первые дни после 24 февраля, после начала горячей фазы войны, были нападения на Михайловский Златоверхий монастырь, на митрополию. Но сейчас уже, слава Богу, последние недели этого нет, потому что центр нашей столицы закрыт, диверсионные группы ликвидированы. Поэтому мы работаем, мы молимся и верим в то, что Господь обязательно слышит наши молитвы, будет помогать и способствовать, чтобы победа как можно скорее пришла.

— Позиция так называемой Украинской православной церкви Московского патриархата достаточно понятна. Их представитель Климент в довольно-таки хамской манере в нашем эфире говорил о том, что ПЦУ не признана. Насколько велико влияние УПЦ МП на украинцев? Им верят?

— Русская православная церковь в Украине теряла и теряет свое влияние. Я убежден, что с началом войны они еще больше потеряют влияние, потеряют поклонников, потому что все реально видят, что РФ пытается практически уничтожить сейчас украинскую нацию.

У ракет и снарядов нет конфессионального фильтра. Разрушаются храмы не только Православной церкви Украины, но и храмы Православной церкви МП. И сейчас мы видим, что у верующих, которые до этого времени принадлежали к [русской] церкви, открываются глаза. Они начинают понимать. А особенно тогда, когда привозят наших погибших воинов. Тогда целые общины почти полностью обращаются к своему пастырю, к священнику, с предложением присоединиться к Православной церкви Украины. Если он не поддерживает эту идею, соответственно, они прощаются с ним и обращаются к нам, чтобы мы приняли их в состав ПЦУ. За последние дни таких приходов, общин появилось очень много — уже более 50 общин оформили официально переход, а около 100 — в процессе присоединения.

Осознание того, что нужно объединиться в непростое время испытания войной, постепенно приходит к украинцам, которые до сих пор пребывали в духовном заблуждении и в составе Русской православной церкви.

— Насколько сейчас этот вопрос актуален? Возможно, сначала мы должны победить, дать отпор врагу, а потом говорить о единой Православной церкви Украины? Может ли это происходить параллельно?

— Это может и должно происходить параллельно.

Я неоднократно обращался к пастве с тем, что те [общины], которые определились и готовы присоединиться к ПЦУ, пусть принимают это решение сейчас. Окончательно мы этот вопрос решаем уже после нашей с вами победы.

Сейчас мы хорошо понимаем, что Путину было бы хорошо, если бы в Украине существовал еще один — религиозный внутренний фронт. Мы не имеем права дать ему еще один повод, чтобы здесь происходили и религиозные противостояния. Мы делаем все мудро, взвешенно и призываем и дальше общины принимать решения и присоединяться к ПЦУ. Чем больше мы будем объединяться вокруг украинской церкви, вокруг нашей духовной столицы — Киева, тем больше мы будем становиться сильными, едиными и противостоять тем вызовам, если враг пытается нас разделить и преодолеть.

Господь на нашей стороне, и мы обязательно победим.

— Общаетесь ли вы с руководителями так называемого Московского патриархата? Они как-то отреагировали на ваше предложение, чтобы духовенство и общины УПЦ МП переходили в ПЦУ?

— За последние три года, не говоря уже о последнем месяце, у нас таких явных контактов не было. Мы неоднократно заявляли на Священном Синоде о том, что мы открыты, готовы к диалогу, садиться за стол переговоров, но с их стороны не было никакой реакции.

Они боятся признать нашу субъектность.

И сейчас мы также призываем их к единению, но с их стороны пока, к сожалению, не наблюдается продвижений. Поэтому мы обращаемся к общинам, к священнослужителям, чтобы они на низах принимали соответствующее решение. Постепенно низы, я убежден, будут диктовать условия и епископату: если общины будут переходить, то и епископство задумается над тем, что им нужно вместе создавать единую православную церковь в Украине.

— Русская православная церковь давно является частью пропаганды. Есть информация, что она даже подчиняется ФСБ. Что именно сейчас там происходит? Главарь Кирилл может благословлять верующих на то, чтобы они ехали в Украину и убивали граждан Украины?

— Обманчивое благословение главы Русской православной церкви Кирилла военнослужащих для того, чтобы идти и убивать. Он же считает определенных украинцев своей паствой, и как пастырь может благословлять военных убивать свою паству? И сейчас мы видим, что война в активной фазе как раз проходит на востоке Украины, где больше всего было сторонников Русской православной церкви.

Мы отмечали, что в Русской православной церкви в Украине много хороших пастырей, священнослужителей, но есть много тех, которые открыто или тайно работали на специальные службы.

Сейчас уже выявлены, как известно из средств массовой информации, многие священнослужители, корректировавшие огонь. [В начале войны, например], священник в Гостомеле, который даже был священнослужителем у некоторых наших государственных органах.

Есть много тех, кто работает открыто на врага. Об этом не говорят в СМИ для того, чтобы не провоцировать ситуацию. Но убежден, что после войны, после нашей победы эти священники, которые работали и работают открыто на врага, получат соответствующее наказание.

— Разумеется, осуждаем Кирилла за то, что он благословляет военных убивать украинцев. Но если кто-то захочет критиковать именно вас, то вспомнит ваше заявление, что убивать российских оккупантов не грех. Можете ли вы объяснить нашим слушателям, в чем отличие?

— Мы, как церковь, благословляем наше украинское войско на борьбу, потому что мы не стремимся к чужому, не захватываем чужую землю, мы отстаиваем свою Богом данную украинскую землю.

Как мы знаем из Писания, кто возьмется за меч, тот от меча и погибнет. Также мы знаем слова Господние, что нет большей любви, чем кто положит душу за друзей своих. То есть наши воины прекращают то зло, которое распространяется на нашей украинской земле. Они пришли для того, чтобы уничтожить наш дом, для того чтобы убивать наш народ. Поэтому воины, которые героически защищают наше мирное небо, убивают врагов, и это для них не грех, потому что церковь всегда благословляла и будет благословлять своих воинов противостоять врагу, защищать добро и пресекать зло.

Лучше здесь и сейчас, в этой борьбе на восточном фланге нам пресечь это зло, потому что представьте себе, если оно будет дальше распространяться, то сколько может погибнуть в этой войне мирного населения.

Поэтому наши воины творят добро: они защищают свою семью, дом, государство, поэтому уничтожать врага не грех.

— Можете ли вы объяснить с духовной точки зрения то, что сейчас происходит в Украине? Это сражение библейских масштабов?

— Война, как мы знаем, — это зло. Сейчас в Украине происходит противостояние добра и зла. Мы знаем из истории, что иногда зло временно побеждало, но в конечном итоге всегда побеждает добро.

Путин уподобляется антихристу, он владеет всеми его свойствами. А мы знаем, что дьявол пытается уничтожить все живое. Особенно он противостоит людям, пытается уничтожать творение Божие. Сейчас эта война и является проявлением в мире этого зла — зла, которое должно быть уничтожено.

Добро имеет природу, а зло паразитирует. Эта борьба в истории человечества постоянно происходила. Сейчас и на нашу судьбу пришлось быть участниками этой борьбы, защищая добро, пресекая зло. Непременно в конечном итоге добро одолеет зло. Мы восстановим нашу территориальную целостность и в дальнейшем будем совместно развивать наше украинское государство.

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— Насколько вы были удивлены единством, которое демонстрируют украинцы?

— Перед лицом врага мы объединились.

До начала этой горячей фазы еще были некоторые сторонники так называемого [русского], но, начиная с 2014 года они видели, что происходит на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Сейчас у большинства украинцев открылись глаза, что такое «русский мир», что он принес в Украину большое зло — уничтожает мирное население, убивает невинных детей. «Русский мир» — это полное разрушение.

Убежден, что в дальнейшем наверняка уже не найдется ни одного украинца, который бы одобрительно относился к этим идеям, потому что идея «русский мир» убивает все живое.

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