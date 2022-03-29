«Продолжим следить за происходящим». Байден заявил, что Вашингтон будет и дальше предоставлять Киеву военную помощь 29 марта, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии. Об этом сообщает СNN.

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«Мы будем продолжать сохранять жесткие санкции. Мы продолжим предоставлять украинским военным возможность защищать себя и продолжим внимательно следить за тем, что происходит», — добавил Байден.

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Также, отвечая на вопросы журналистов о том, готова ли РФ действительно прекратить атаку на Киев или пытается выиграть время, Байден сказал, что хочет увидеть действия Кремля.

«Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают», — сказал президент США.

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