В Дії уже можно оставить заявку на компенсацию за разрушенный дом или квартиру — Зеленский

29 марта, 23:22
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Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что в приложении Дія уже можно подать заявку на компенсацию за дом или квартиру, уничтоженные в результате российских обстрелов.

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Глава государства рассказал, что для подачи заявления нужно обновить мобильное приложение. Через неделю подать заявку можно будет и офлайн — в центре предоставления админуслуг.

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«Сам функционал в Дії достаточно удобный но все необходимые детали еще будут разъясняться нашим правительством. Государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости», — пообещал Зеленский.

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8 марта в Министерстве цифровой трансформации объявили о начале выплат 6500 грн гражданам, которые лишились работы из-за войны.

Ранее Нацбанк Украины открыл счет для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Компенсация ДІЯ Дія Дия Война России против Украины

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