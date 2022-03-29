В Дії уже можно оставить заявку на компенсацию за разрушенный дом или квартиру — Зеленский 29 марта, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Украинка показывает квартиру друга, уничтоженную российскими обстрелами, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что в приложении Дія уже можно подать заявку на компенсацию за дом или квартиру, уничтоженные в результате российских обстрелов.

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Глава государства рассказал, что для подачи заявления нужно обновить мобильное приложение. Через неделю подать заявку можно будет и офлайн — в центре предоставления админуслуг.



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«Сам функционал в Дії достаточно удобный но все необходимые детали еще будут разъясняться нашим правительством. Государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости», — пообещал Зеленский.



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