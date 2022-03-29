Первые итоги переговоров в Стамбуле. Украинская делегация озвучила идею новой системы гарантий безопасности

29 марта, 14:46
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В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS)

В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS)

После завершения переговоров с российской стороной в Стамбуле украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

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Глава переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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По его словам, Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

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«Мы говорим — в течение трех дней должны проходить консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат. После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом», — сказал Арахамия.

Гарантии безопасности пока не будут работать относительно оккупированного Донбасса и Крыма.

https://www.youtube.com/embed/j3-Mi8d3f30
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Переговоры Украина-Россия Стамбул Война России против Украины

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