«Должны быть безжалостными». Пять мировых лидеров обсудили дальнейшее давление на Россию из-за ее вторжения в Украину

29 марта, 20:48
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Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании и Италии пообещали продолжать поддержку Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании и Италии пообещали продолжать поддержку Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании и Италии обсудили дальнейшую поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба канцлера Германии Олафа Шольца.

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В сообщении сказано, что Шольц, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Марио Драги договорились продолжать активно поддерживать Украину и «сохранять высокое санкционное давление на Россию».

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Они призвали российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня, прекратить все боевые действия, вывести свои войска с территории Украины и «разрешить кризис дипломатическим путем». Также Путина призвали разблокировать доставку гуманитарных грузов мирным жителям и обеспечить эффективные гуманитарные коридоры, в частности, в Мариуполь.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Борис Джонсон призвал коллег быть «безжалостными» в своем ответе на полномасштабное вторжение России «в Украину. Он заявил, что режим Путина нужно судить не по заявлениям Кремля, а по его действиям.

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«Путин вонзает нож в открытую рану Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать… [Лидеры] согласились, что решимость Запада не должна ослабевать до тех пор, пока не закончится ужас, обрушившийся на Украину», — подчеркивается в сообщении.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Великобритания Италия Франция Война России против Украины

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