Правоохранители выдвинули Киве подозрение за призывы к агрессивной войне и убийству Зеленского 29 марта, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Илья Кива (Фото:zagittya.com.ua)

Следователи Государственного бюро расследований сообщили еще одно подозрение бывшему народному депутату Илье Киве — за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно материалам следствия, бывший нардеп, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении.

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Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

Киве вынесли подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса.

В Офисе генпрокурора отметили, что суд вскоре изберет Киве меру пресечения. Поскольку подозреваемый скрывается от правоохранительных органов на территории России, материалы о предоставлении международной правовой помощи ОГП уже направил.

Ранее сообщалось, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении народному депутату от Оппозиционной платформы — За жизнь Илье Киве. Она касается посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.



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