Уехавшие жители Киева смогут вернуться домой при условии, что оккупанты будут отброшены от столицы на 50 километров — Арестович 29 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Арестович заявил, что в Киев можно будет вернуться при условии, что оккупанты будут отброшены от него на 50 километров (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киев можно будет вернуться при условии, что российские оккупанты будут отброшены от него примерно на 50 километров.

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«Киев можно будет вернуться при условии, что они будут отброшены отсюда километрами на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему», — сказал он в интервью ВВС.

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По его словам, в Киев сейчас возвращается достаточно много народа.

«Дети играют, собаки гуляют, народ сидит возле ресторанчиков, кофе пьет, как в довоенные времена. Меня сразу ловят и не отпускают, пока не сфотографируюсь со всеми», — сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать штурма Киева, Арестович заявил, что нет.

«Они не способны и никогда уже не будут способны — по крайней мере, во время этой кампании», — сказал он.

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