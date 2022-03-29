Уехавшие жители Киева смогут вернуться домой при условии, что оккупанты будут отброшены от столицы на 50 километров — Арестович
Арестович заявил, что в Киев можно будет вернуться при условии, что оккупанты будут отброшены от него на 50 километров (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киев можно будет вернуться при условии, что российские оккупанты будут отброшены от него примерно на 50 километров.
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«Киев можно будет вернуться при условии, что они будут отброшены отсюда километрами на 50. Не так, как сейчас, а по-настоящему», — сказал он в интервью ВВС.
По его словам, в Киев сейчас возвращается достаточно много народа.
«Дети играют, собаки гуляют, народ сидит возле ресторанчиков, кофе пьет, как в довоенные времена. Меня сразу ловят и не отпускают, пока не сфотографируюсь со всеми», — сказал он.
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать штурма Киева, Арестович заявил, что нет.
«Они не способны и никогда уже не будут способны — по крайней мере, во время этой кампании», — сказал он.
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