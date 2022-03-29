Позиции Украины и РФ сблизились, ожидается обсуждения более сложных тем — МИД Турции 29 марта, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Более детально договор стороны обсудят во время следующих раундов (Фото:ОПУ)

Анкара констатирует сближение позиций Киева и Москвы в переговорах о прекращении боевых действий.

Об этом по итогам встречи украинской и российской делегаций, которая прошла в Стамбуле во вторник, 29 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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По его словам, более сложные темы теперь предстоит обсудить во время следующих раундов переговоров на уровне глав МИД двух стран.

«На украинско-российских переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. Более сложные темы повестки переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ», — рассказал Чавушоглу.

Украинская сторона в рамках переговоров настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

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Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.



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