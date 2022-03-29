В Белом доме назвали условия для разговора Байдена и Путина 29 марта, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Байден не общался с Путиным с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину (Фото:The White House/Handout via REUTERS)

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд назвала условия для переговоров президента США Джо Байдена и кремлевского диктатора Владимира Путина.



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«Мы ясно указали, президент Байден ясно указал на необходимость ощутимой разрядки со стороны России и четкой, истинной приверженности дипломатии до того, как президент провел бы разговор такого рода», — заявила Бедингфилд.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден эмоционально заявил, что «этот человек [Путин] не может оставаться у власти». Перед этим он общался с украинскими беженцами, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в Белом доме заявили: Байден имел в виду, что Путину нельзя позволить «обладать властью над соседями или регионом», а о смене режима в России речь не шла. Также в администрации американского президента заявили, что этих слов не было в тексте его выступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что у Вашингтона нет стратегии смены режима в России.

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