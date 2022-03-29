На основе договора о гарантиях безопасности. Украина назвала условия для постоянного нейтралитета страны 29 марта, 15:22 Цей матеріал також доступний українською Украина провела переговоры с российской делегацией в Стамбуле (Фото:ОПУ)

Принятие и соблюдение договора о гарантиях безопасности позволит зафиксировать постоянный нейтральный статус Украины, заявил член украинской делегации и руководитель юридической группы Александр Чалый.

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На брифинге по итогам переговоров в Стамбуле он пояснил, что ключевое требование — четкие юридически обязывающие гарантии Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичными части 5 устава НАТО.

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«Если Украина будет объектом любой агрессии, любого военного нападения или операции, мы вправе в течение 3 дней требовать международных консультаций и если в течение 3 дней эти консультации не привели ни к какому результату, страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, оружие или даже закрыть воздушное пространство», — отметил он.

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Чалый пояснил, что если удастся закрепить ключевые положения, то Украина «будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и без ядерного государства в форме постоянного нейтралитета».

«Под такими гарантиями, мы не будет размещать на нашей территории иностранные военные базы и военные контингенты, не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов», — отметил дипломат.

Чалый также добавил, что принципиальной для Киева позицией остается вступления Украины в Евросоюз.

«Принципиальная позиция — ничто в будущем договоре не будет отрицать право Украины на вступление в Евросоюз. Страны-гаранты берут на себя обязательство способствовать этим процессам», — резюмировал он.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме. Это связано с тем, что соответствующие изменения в Конституцию заняли бы минимум год.

Он также добавил, что главным пунктом при переговорах с Россией является вопрос гарантий безопасности и нейтралитета, безъядерного статуса Украины. По его словам, украинская сторона готова пойти на него.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. На данный момент проходит переговорный процесс глав делегаций.

По их итогам Украина предложила свои условия гарантий безопасности. Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.





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