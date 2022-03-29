Мирный договор обяжет РФ и Украину в течение 15 лет проводить переговоры относительно Крыма — Подоляк

29 марта, 15:11
Цей матеріал також доступний українською
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Война России против Украины — последние новости

Такое заявление член украинской переговорной группы сделал по итогам первого раунда переговоров Украины и России в Стамбуле.

Видео дня

«Договором предлагается зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем, путем двусторонних переговоров между Украиной и РФ. Только переговоры. Дополнительно предлагается зафиксировать, что Украина и РФ не будут решать вопрос Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат свои политико-дипломатические усилия для решения проблемы», — отметил Подоляк.

Читайте также:

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. Украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Читайте также:
Заявление агрессора. Россия решила «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях — Миноброны РФ
Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Переговоры Украина-Россия Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ