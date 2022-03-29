Мирный договор обяжет РФ и Украину в течение 15 лет проводить переговоры относительно Крыма — Подоляк 29 марта, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Война России против Украины — последние новости



Такое заявление член украинской переговорной группы сделал по итогам первого раунда переговоров Украины и России в Стамбуле.



Видео дня

«Договором предлагается зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем, путем двусторонних переговоров между Украиной и РФ. Только переговоры. Дополнительно предлагается зафиксировать, что Украина и РФ не будут решать вопрос Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат свои политико-дипломатические усилия для решения проблемы», — отметил Подоляк.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. Украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.