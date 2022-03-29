«Деэскалация» на киевском и черниговском направлениях не означает прекращение огня — представитель России на переговорах 29 марта, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Владимир Мединский (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что «деэскалация на киевском и черниговском направлениях» не означает прекращение огня. Его комментарий опубликовал российский пропагандистский телеканал RT.

Война России против Украины — последние новости

«Первый [шаг по итогам переговоров с Украиной] касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации хотя бы на этих направлениях», — утверждает представитель страны-агрессора.

Видео дня

По его словам, Россия «готова рассмотреть» предложения Украины и «дать встречные предложения».

После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.



По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 29 марта, оккупанты продолжают отводить подразделения с территории Киевской и Черниговской областей и перегруппировываться, чтобы сосредоточить усилия на Слобожанском и Донецком направлениях.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.



В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.