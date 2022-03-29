Пентагон ускорит производство Stinger и Javelin из-за потребностей Украины — CNN
Украинский военный с противотанковой ракетой Javelin (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Пентагон планирует ускорить производство зенитно-ракетных комплексов Stinger и и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов, которые уменьшаются из-за отправки вооружений в Украину, сообщает CNN.
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Согласно недавнему списку пожеланий в военной помощи, Украина хочет ежедневно получать из США 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger.
Производственная линия Stinger была остановлена, но была перезапущена для выполнения заказа на продажу за границей.
В Пентагоне отметили, что сейчас рассматриваются несколько вариантов увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства. Среди них, в частности, добавление рабочих на производственные линии, производство новых компонентов для замены устаревших деталей и приобретение дополнительных инструментов или испытательного оборудования для производственной линии.
В настоящее время производство серийной партии ракет Stinger занимает от 18 до 24 месяцев, в зависимости от размера партии.
По данным Пентагона, противотанковый комплекс Javelin находится в режиме полного производства, однако его планируют еще увеличить.
Компания-производитель Javelin Lockheed Martin заявила, что «имеет возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем».