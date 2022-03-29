В освобожденном Ирпене разрушено около 50% зданий, мэр призвал жителей пока не возвращаться
Жителей Ирпеня призывают пока не возвращаться в город (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что после освобождения в городе остались уцелевшие здания, но примерно 50% разрушено.
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В эфире телемарафона он сообщил, что в частности, разрушена критическая инфраструктура.
Маркушин призвал жителей Ирпеня, которые выехали, пока не возвращаться, поскольку это все еще опасно.
«В городе еще опасно, до сих пор раздаются обстрелы, даже из Градов. Я обязательно официально сообщу, когда можно будет возвращаться. Сейчас мы вывозим людей, которые еще не эвакуировались и вынуждены были жить на временно захваченной российскими войсками территории. Я прошу всех максимально уехать из города и дать нам возможность нормально работать», — отметил мэр.
По его словам, в Ирпене остается 3,5 — 4 тысяч человек, которых необходимо вывезти из города. Это в основном люди, живущие в частном секторе.
Накануне украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.