«Отвратительная тактика». Британский МИД обвинил Путина в похищении невинных гражданских украинцев
Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Путина в «похищении невинных гражданских лиц».
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«Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, включая похищение невинных гражданских лиц», — написала она в Twitter.
По ее словам, Путин «не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам».