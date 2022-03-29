«Отвратительная тактика». Британский МИД обвинил Путина в похищении невинных гражданских украинцев 29 марта, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Путина в «похищении невинных гражданских лиц».

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«Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, включая похищение невинных гражданских лиц», — написала она в Twitter.

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Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.



He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.



Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P — Liz Truss (@trussliz) March 28, 2022

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По ее словам, Путин «не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам».