«Отвратительная тактика». Британский МИД обвинил Путина в похищении невинных гражданских украинцев

29 марта, 11:03
Цей матеріал також доступний українською
Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Путина в «похищении невинных гражданских лиц».

Война России против Украины — последние новости

«Путин продолжает использовать отвратительную тактику против украинского народа, включая похищение невинных гражданских лиц», — написала она в Twitter.

Видео дня
Читайте также:
«Ровный оптимизм». Какие сложности на фронтах, почему «призрака Киева» невозможно убить, вступит ли Украина в НАТО — интервью с Арестовичем
Слушайте подкаст на эту тему

По ее словам, Путин «не достигает своих целей и прибегает к отчаянным мерам».

Редактор: Дарья Колесниченко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Лиз Трасс Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ