Оккупанты заявили об отводе войск из-за «потери инициативы» вблизи Киева — Минобороны Британии 30 марта, 03:51 Цей матеріал також доступний українською Захваченные танки оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты заявили об отводе части войск из Киевской и Черниговской области из-за «утраты инициативы» по окружению столицы.

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«Заявления России о снижении активности вокруг Киева и выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании РФ потери инициативы в регионе», — сообщили в Минобороны.

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Власти Британии считают, что российские оккупанты теперь хотят сосредоточить свои усилия на захвате Донбасса.

После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.



По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 29 марта, оккупанты продолжают отводить подразделения с территории Киевской и Черниговской областей и перегруппировываться, чтобы сосредоточить усилия на Слобожанском и Донецком направлениях.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.



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