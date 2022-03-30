Оккупанты заявили об отводе войск из-за «потери инициативы» вблизи Киева — Минобороны Британии

30 марта, 03:51
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Захваченные танки оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Захваченные танки оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты заявили об отводе части войск из Киевской и Черниговской области из-за «утраты инициативы» по окружению столицы.

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«Заявления России о снижении активности вокруг Киева и выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании РФ потери инициативы в регионе», — сообщили в Минобороны.

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Власти Британии считают, что российские оккупанты теперь хотят сосредоточить свои усилия на захвате Донбасса.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508904940181372936
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После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 29 марта, оккупанты продолжают отводить подразделения с территории Киевской и Черниговской областей и перегруппировываться, чтобы сосредоточить усилия на Слобожанском и Донецком направлениях.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия изменила свои первоначальные планы из-за больших потерь и жесткого сопротивления украинцев.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Великобритания Черниговская область Киевская область Война России против Украины

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