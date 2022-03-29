Эрдоган заявил, что прогресс на переговорах в Стамбуле позволит устроить личную встречу Зеленского и Путина 29 марта, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Эрдоган выступил на открытии переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле (Фото:ОПУ)

Прогресс, который будет достигнут на переговорах Украины и России в Стамбуле, может способствовать встрече украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Об этом он сказал на открытии нового раунда переговоров, который начался 29 марта, пишет Daily Sabah.

Эрдоган отметил, что Турция будет рада принять у себя встречу Зеленского и Путина. Он также назвал их «ценными друзьями».

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«Мы надеемся, что встречи будут полезны для обеих стран и региона, поскольку Турция глубоко обеспокоена конфликтом», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции добавил, что переговорный процесс между Россией и Украиной усилил надежды на мир и что скорейшее прекращение огня пойдет на пользу всем сторонам.

«Мы верим, что в справедливом мирном соглашении не будет проигравших», — резюмировал он.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России. На данный момент проходит переговорный процесс глав делегаций.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромиссы с Россией, которые могут привести к распаду страны.