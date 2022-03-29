До пяти лет тюрьмы. Рада хочет криминализировать использование символики поддержки нападения России на Украину
Войска РФ в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Верховной Раде рекомендуют рассмотреть законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно запрета использования символики поддержки нападения РФ на Украину.
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Текст законопроекта был опубликован на сайте парламента.
В частности, предлагается установить, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики поддержки военной агрессии России против Украины наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Указывается, что символика поддержки военной агрессии России против Украины — символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, которая размещалась на военной технике РФ во время военной агрессии против Украины.
Также уточняется, что запрет на всей территории Украины касается такой символики и в виде сувенирной продукции.
В то же время запрет не распространяется на случаи использования символики поддержки военной агрессии РФ против Украины в экспозициях музеев, тематических выставках; в процессе научной деятельности; на оригиналах боевых знамен; во время изложения или реконструкции исторических событий; в частных коллекциях и частных архивных собраниях.
Запрет не распространяется на случаи использования символики поддержки военной агрессии РФ (при условии, что это не приводит к пропаганде военной агрессии России против Украины) в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах; в произведениях искусства, созданных после вступления в силу этого закона.
Среди прочего, предлагается установить, что запрещается использование печатных средств массовой информации для пропаганды этой символики.
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