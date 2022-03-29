Двигалась на Николаев. Десантно-штурмовые войска разгромили колону оккупантов

29 марта, 16:51
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ уничтожили колону техники оккупантов, которая двигалась в сторону Николаева, сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

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«Воины ДШВ разгромили вражескую колонну, которая двигалась на Николаев», — говорится в сообщении.

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Братчук также призвал украинских военных продолжать атаковать оккупантов и побеждать.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Николаевская область Война в Украине

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