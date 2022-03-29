Шойгу заявил, что РФ выполнила задачи первого этапа «спецоперации», поэтому сосредоточит силы на Донбассе 29 марта, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Герасимов и Шойгу (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».



«Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу, появившийся в СМИ после продолжительного отсутствия и сообщений об ухудшении его здоровья.

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Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Россия переориентирует свою так называемую «операцию» в Украине на восток, что меняет первоначальные планы РФ захватить Киев и большую часть страны. Переориентироваться Москву заставили большие потери и жесткое сопротивление украинцев.

В начале полномасштабной войны в Украине, она атаковала на нескольких фронтах. Российские войска пытались захватить Киев штурмом, который впрочем быстро остановился. Попытки взять Харьков тоже потерпели неудачу. Вышедшим из оккупированного украинского Крыма силам удалось завоевать некоторые позиции на юге и востоке страны, но даже там борьба была ожесточенной, отмечает WSJ. Россия также неделями обстреливает Мариуполь, но так и не смогла взять его под контроль.

В то же время украинские войска отбросили российские войска от Николаева и сдерживают усилия оккупантов по окружению Киева. Украинские военные ведут бои с россиянами в Херсоне — единственном областном центре, который удалось захватить противнику.

В Генштабу ВСУ также отмечают сосредоточение сил российской армии на восточном и южном направлении. Однако на данный момент все ключевые и большие города Донецкой области находятся под контролем Украины, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

