Арестович объяснил, почему Украина не называет число погибших украинских военнослужащих 29 марта, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Maks Levin via Министерство обороны Украины)

В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет раскрывать точную цифру до конца самой войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Бі-бі-сі-Україна.

Он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

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«Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет свои потери во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий», — отметил Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

«Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, — 46 человек погибли. А дальше — это военная тайна. Это просто самоубийство — раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку — это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать», — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина несет потери, и они немаленькие.

«Гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие», — отметил он.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли около 17200 личного состава.



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