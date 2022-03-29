Встреча Зеленского и Путина возможна одновременно с подписанием мирного договора главами МИД — глава российской делегации

29 марта, 15:42
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Владимир Мединский (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Владимир Мединский (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна «одновременно с парафированием мирного договора главами МИД».

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Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы «никогда не отказывался» от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Лаврова, «накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться „что ты думаешь, что я думаю“ — это сейчас просто будет контрпродуктивно».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Война России против Украины

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