Атаки российских оккупантов. В Чернигове с начала войны погибло до 400 человек — мэр 29 марта, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются захватить Чернигов с первых дней войны (Фото:Oleh Holovatenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Чернигове погибло до 400 человек.

Об этом сообщил мэр города Владислав Атрошенко в эфире телемарафона.

«У нас погибло уже более 350 людей в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь будут более детальные цифры. Думаю, то эта цифра уже около 400 человек», — отметил он.

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По словам Атрошенко, половину из этих людей он знал лично.

По его словам, в двух больницах города также на данный момент находятся около 400 раненых.

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Каждый день после обстрелов в медучреждения поступает около 40 раненых, большинство из которых гражданские лица.

Мэр Чернигова уточнил, что оккупанты обстреливали город с разных стороны с расстояния более 5 км до административных границ самого города минометами 120 калибра.

«При таких условиях не может быть прицельной стрельбы, соответственно ставилось целью само уничтожение мирного населения», — резюмировал Атрошенко.

Оккупанты обстреливают Чернигов с начала полномасштабного вторжения. 26 марта Атрошенко сообщил, что в городе осталось меньше половины жителей, а сам Чернигов полностью разрушен оккупантами.