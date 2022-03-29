Сводка. Оккупанты отводят войска от Киева и Чернигова и сосредотачивают силы на Донецком направлении — Генштаб 29 марта, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты перебрасывают войска с Киевской и Черниговской областей на Слобожанское и Донецкое направления, сообщает Генштаб ВСУ в традиционной сводке.

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«Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий Слобожанском и Донецком направлениях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не произошло.

В Полесском направлении оккупанты не проводили активных наступательных действий, но пытались атаковать ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка, сообщает Генштаб.

На Северском направлении обстановка без существенных изменений, говорится в сообщении. Оккупанты продолжают блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам, а в направлении Бровары пытаются удержать ранее занятые позиции.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и отвел отдельные подразделения 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, чтобы перекинуть на другие направления, отметили в пресс-центре. При это оккупанты усилил наступательные возможности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянска.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются восстановить боеспособности и пополнить запасы, чтобы возобновить наступательные действия, отмечают в ведомстве.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района ведению боевых действий, сообщили в Генштабе.

На территории РФ, в районе населенного пункта Богучар, россияне пытаются снять с долгосрочного хранения боевую и специальную технику, более 40% которой находится в неисправном или нерабочем состоянии, добавили в пресс-службе.

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