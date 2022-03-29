Этого недостаточно. Британия не будет снимать санкции с России после прекращения огня — Джонсон

29 марта, 16:17
Цей матеріал також доступний українською
Британский премьер-министр Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Британский премьер-министр Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции.

«Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России», — процитировал Джонсона его представитель в комментарии Reuters.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Семь шагов к победе над Путиным. Что сделали Байден и Джонсон

Также, по его словам, давление на российского диктатора Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание группы экспертов при Офисе главы государства для анализа наложенных против России санкций за ее полномасштабное вторжение.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Борис Джонсон Война в Украине Санкции рф

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ