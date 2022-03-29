Этого недостаточно. Британия не будет снимать санкции с России после прекращения огня — Джонсон 29 марта, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Британский премьер-министр Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции.

«Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России», — процитировал Джонсона его представитель в комментарии Reuters.

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Также, по его словам, давление на российского диктатора Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание группы экспертов при Офисе главы государства для анализа наложенных против России санкций за ее полномасштабное вторжение.

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