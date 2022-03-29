Назвал «мясником». Высказывания Байдена о Путине не могут «не оставлять свой след в отношениях» — Песков

29 марта, 14:17
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Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о Путине, «не могут не оставлять свой след в отношениях».

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Об этом сообщает The Guardian.

«Личное оскорбление не может не оставлять свой след в отношениях между главами государств», — сказал он.

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Однако, по словам Пескова, «так или иначе, рано или поздно, нам придется говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности и так далее».

Байден в ходе визита в Польшу сказал журналистам, что считает Путина «мясником».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков Война России против Украины

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